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Спорт

В «Пассаже» пройдет турнир по выездке

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Всероссийский турнир по выездке «Кубок Губернатора Нижегородской области» и Командный чемпионат России пройдет в конноспортивном комплексе «Пассаж».

 

С 7 по 11 июня в соревнованиях примут участие более 100 спортивных пар из России (Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской, Московской, Ленинградской, Ивановской, Кировской, Калужской, Самарской, Ярославской областей и других регионов) и республики Беларусь.

«Соревнования пользуются большой популярностью среди жителей Нижнего, ежегодно его посещает огромное количество людей, интересующихся и занимающихся конным спортом», — отмечают организаторы.

А еще 11 июня в финальный день турнира пройдет ежегодный семейный фестиваль «На коне!». Гостей ждут творческие мастер-классы, анимация для детей и катания на лошадях для всех желающих!

Регистрация здесь.

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Фото: сообщество «ВКонтакте»

 

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