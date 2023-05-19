Центр развития командных видов спорта откроют в Нижнем

В центре площадью 2 766 квадратных метров оборудуют залы для занятий мини-футболом, баскетболом, волейболом, бадминтоном, художественной гимнастикой, флорболом, теннисом, настольным теннисом, борьбой всех видов, гандболом, фехтованием и фитнесом.

Объем инвестиций в проект составит 250 миллионов рублей.







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Фото: unsplash