В Нижнем пройдет городской забег РУТС

18 июня в Нижнем второй раз пройдет городской забег RUTS. Его главная особенность — маршрут пойдет не только через парки, лестницы, но и через городские пространства, музеи и исторические объекты.
В этом забеге нет никаких соревнований на скорость, поэтому бежать можно в любом темпе и даже пройти свою дистанцию быстрым шагом! Дистанции будет две: малый круг (пять километров) и большой круг (десять километров).
На финише всех участников ждут памятные медали и РУТС-завтрак.
Регистрация уже открыта.
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Фото: архив организаторов
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