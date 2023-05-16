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В Нижнем пройдет городской забег РУТС

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18 июня в Нижнем второй раз пройдет городской забег RUTS. Его главная особенность — маршрут пойдет не только через парки, лестницы, но и через городские пространства, музеи и исторические объекты.

 

В этом забеге нет никаких соревнований на скорость, поэтому бежать можно в любом темпе и даже пройти свою дистанцию быстрым шагом! Дистанции будет две: малый круг (пять километров) и большой круг (десять километров).

На финише всех участников ждут памятные медали и РУТС-завтрак.

Регистрация уже открыта.


 

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Фото: архив организаторов

 

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