В Нижнем пройдет городской забег РУТС

В этом забеге нет никаких соревнований на скорость, поэтому бежать можно в любом темпе и даже пройти свою дистанцию быстрым шагом! Дистанции будет две: малый круг (пять километров) и большой круг (десять километров).

На финише всех участников ждут памятные медали и РУТС-завтрак.

Регистрация уже открыта.





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Фото: архив организаторов