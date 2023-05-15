Стало известно, когда пройдет велопробег «Дорога Минина»

Маршрут пойдет по Балахнинскому району области: от памятника Кузьме Минину в Балахне до поселка Юрино к церкви во имя Казанской иконы Божией Матери.

В этом году событие посвятят 80-летию создания первого памятника Минину, который сначала в 1943-м установили в городе Горьком, а затем воссоздали и установили в Балахне в 1990 году.

Принять участие могут велосипедисты старше 18 лет.

Регистрация открыта на сайте.









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Фото: unsplash