Стало известно, когда пройдет велопробег «Дорога Минина»

Традиционный велопробег «Дорога Минина» протяженностью 70 километров пройдет 21 мая.
Маршрут пойдет по Балахнинскому району области: от памятника Кузьме Минину в Балахне до поселка Юрино к церкви во имя Казанской иконы Божией Матери.
В этом году событие посвятят 80-летию создания первого памятника Минину, который сначала в 1943-м установили в городе Горьком, а затем воссоздали и установили в Балахне в 1990 году.
Принять участие могут велосипедисты старше 18 лет.
Регистрация открыта на сайте.
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Фото: unsplash
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