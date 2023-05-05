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Спорт

Спортивный клуб «Уличная Атлетика» откроется в Нижнем

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«Уличная Атлетика» — это коллаборация программы эффективных тренировок на уличных спортплощадках, функциональных тестов и спортивных соревнований с командным и личным зачетами.

 

Первый этап внедрения практики — конкурс лидеров-тренеров, которые станут во главе сообществ.

Победители пройдут обучение по программе «Тренер по общей физической подготовке», получат квалификацию и диплом государственного образца. Затем в новообразовавшемся спортивном клубе в течение года планируется провести около 30 бесплатных регулярных тренировок для всех желающих.

Анкета лидера и подробности проекта здесь.



 

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Фото: unsplash

 

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