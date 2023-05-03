Зоран Лукич остается с БК «Пари НН»

Нижегородский клуб и сербский наставник побили все возможные рекорды по совместной работе в Единой Лиге ВТБ.

С учетом нового контракта Лукич проведет в клубе 14 сезонов.

Ранее в 2021 году Зоран Лукич был удостоен звания лучшего тренера Лиги чемпионов.





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Фото: vk.com/nnbasket