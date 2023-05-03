Зоран Лукич остается с БК «Пари НН»

Сербский тренер Зоран Лукич заключил новый двухлетний контракт с нижегородским баскетбольным клубом «Пари НН». За время сотрудничества с тренером «Пари НН» стал трехкратным серебряным призером Кубка России и обладателем Кубка России .
Нижегородский клуб и сербский наставник побили все возможные рекорды по совместной работе в Единой Лиге ВТБ.
С учетом нового контракта Лукич проведет в клубе 14 сезонов.
Ранее в 2021 году Зоран Лукич был удостоен звания лучшего тренера Лиги чемпионов.
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Фото: vk.com/nnbasket
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