В Нижнем планируют построить скейт-парк

Проект благоустройства территории сформировали сами жители. Они предложили сохранить лыжню, оборудовать освещение и создать памп-трек. А разработчики предложили добавить скейт-парк, спортплощадку и дорожки для пешеходов в этой части Автозаводского района.

Теперь за эту территорию можно проголосовать по программе «Формирование комфортной городской среды» на следующий год.

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Фото: unsplash