В Нижнем планируют построить скейт-парк

Скейт-парк, памп-трек и прогулочные дорожки могут появиться на заброшенной части улицы Мончегорской. Речь идет о природной зоне напротив дома № 17А. Об этом рассказали в городской администрации.
Проект благоустройства территории сформировали сами жители. Они предложили сохранить лыжню, оборудовать освещение и создать памп-трек. А разработчики предложили добавить скейт-парк, спортплощадку и дорожки для пешеходов в этой части Автозаводского района.
Теперь за эту территорию можно проголосовать по программе «Формирование комфортной городской среды» на следующий год.
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Фото: unsplash
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