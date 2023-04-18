Развлечения Спорт News Спорт 18 апреля, 2023 Старт регистрации на ночной забег «Столица закатов» Поделиться Подписаться Подписаться: Вконтакте Telegram RSS Поделиться: ВКонтакте Telegram Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket Открылась регистрация на ночной забег «Столица закатов», который впервые пройдет в Нижнем 29 июля. На «Столице закатов» будет несколько дистанций — два, пять и десять километров. Они подойдут для бегунов любого уровня подготовки.Маршрут забега будет проходить по Нижне-Волжской набережной.Регистрация здесь. Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.Фото: https://vk.com/runhero Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Анна Ефимычева, 18 апреля, 2023 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
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