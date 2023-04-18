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Старт регистрации на ночной забег «Столица закатов»

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Открылась регистрация на ночной забег «Столица закатов», который впервые пройдет в Нижнем 29 июля.

 

На «Столице закатов» будет несколько дистанций — два, пять и десять километров. Они подойдут для бегунов любого уровня подготовки.

Маршрут забега будет проходить по Нижне-Волжской набережной.

Регистрация здесь.



 

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Фото: https://vk.com/runhero

 

 

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