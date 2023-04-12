Нижегородки завоевали «золото» на Первенстве России по волейболу

Нижегородские спортсменки обыграли девушек из Хабаровского края (3:0). После чего с большим преимуществом обыграли московских волейболисток (3:1) и заняли первую ступень пьедестала.

Тренируют волейболисток из нижегородской спортшколы Альфия Мирошниченко и Елена Головач.

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Фото: архив пресс-служб