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Нижегородки завоевали «золото» на Первенстве России по волейболу

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Воспитанницы нижегородской спортшколы №4 завоевали «золото» на Первенстве России по волейболу. В соревнованиях участвовало 10 сильнейших команд страны.

 

Нижегородские спортсменки обыграли девушек из Хабаровского края (3:0). После чего с большим преимуществом обыграли московских волейболисток (3:1) и заняли первую ступень пьедестала.

Тренируют волейболисток из нижегородской спортшколы Альфия Мирошниченко и Елена Головач.

 

 

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Фото: архив пресс-служб

 

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