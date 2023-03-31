Идет регистрация на благотворительный полумарафон «БЕГИ, ГЕРОЙ!»

Самый масштабный региональный забег — благотворительный полумарафон «БЕГИ, ГЕРОЙ!» — пройдет 21 мая. Все желающие смогут преодолеть дистанцию в 5, 10, 21.1 километров. Регистрация на забег уже идет, слотов остается все меньше. А завтра, 1 апреля, финальное повышение цен на одну из дистанций. Сколько слотов уже разобрали, как урвать свой и на какую дистанцию ждать повышение цены — рассказываем подробнее.
«БЕГИ, ГЕРОЙ!» входит в ТОП-10 самых многочисленных забегов страны. Его маршрут проходит через живописные обзорные точки города: стадион «Нижний Новгород», Канавинский мост, Нижне-Волжскую набережную, площадь Минина и Пожарского, Гребной канал. Но самое главное — часть регистрационных взносов идет на спортивно-социальные проекты.
Наталия Бочарова
Основатель агентства «Рейтинг»
Это история не про соревнования, а про энергетику, про людей, которые объединены общей идеей, которые в 8 утра в воскресенье пришли на старт, потому что к чему-то стремятся, чего-то хотят от этой жизни.
Дистанции доступны для разного уровня подготовки:
- 5 и 10 километров — для любителей коротких дистанций;
- 21.1 километр с затяжным подъемом — для тех, кто любит бросать себе вызов.
Всего будет 10 тысяч слотов на все дистанции. И уже 8 тысяч из них разобрали. Меньше 500 слотов остается на дистанцию в 10 километров, меньше 300 — на дистанции в 5 и 21.1 километров.
1 апреля стоимость слотов на дистанцию в 21.1 километров увеличат.
Зарегистрироваться на забег можно здесь.
Фото: предоставлены пресс-службой агентства «Рейтинг»
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