Идет регистрация на благотворительный полумарафон «БЕГИ, ГЕРОЙ!»

Дистанции доступны для разного уровня подготовки:

5 и 10 километров — для любителей коротких дистанций;

21.1 километр с затяжным подъемом — для тех, кто любит бросать себе вызов.

Всего будет 10 тысяч слотов на все дистанции. И уже 8 тысяч из них разобрали. Меньше 500 слотов остается на дистанцию в 10 километров, меньше 300 — на дистанции в 5 и 21.1 километров.

1 апреля стоимость слотов на дистанцию в 21.1 километров увеличат.