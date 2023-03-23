Стало известно, где в Нижнем установят новые спортплощадки

В этом году в Нижнем появится 16 новых воркаут-площадок. Сейчас стало известно, где они появятся — в каждом районе их будет по две.
Две площадки разместятся в Нижегородском районе:
- у школы олимпийского резерва № 13 по настольному теннису на улице Родионова, 28
- у школы № 22 на улице Верхне-Печерская, 5А
В Ленинском районе:
- у домов № 30 корпус 6 и № 50 по проспекту Ленина.
В Сормовском районе:
- у школы № 183 на улице Героев Космоса, 1
- у школы № 85 на улица Энгельса, 27
В Автозаводском районе площадки для занятий спортом появятся:
- у комплексной спортивной школы № 1 на улице Космической, 58А
- на территории школы № 119 ан улице Дружаева, 5Б.
В Приокском районе их обустроят на стадионе «Радий» и у школы № 154 на улице 40 лет Октября, 2.
В Канавинском районе площадки смонтируют:
- на территории спортивной школы «Олимп» на улице Коммунистическая, 79
- у школы № 181 на улице Лесной городок, 6а
В Советском районе они появятся около спортивной школы по парусному спорту в поселке Слуда, 24 и у школы № 173 на улице Бекетова, 29а. А в Московском районе — у дома № 10 по улице Коминтерна и у дома № 55 по улице Мечникова.
Всего в Нижнем Новгороде сейчас 43 таких комплекса.
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Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева
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