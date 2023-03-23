Стало известно, где в Нижнем установят новые спортплощадки

Две площадки разместятся в Нижегородском районе:

у школы олимпийского резерва № 13 по настольному теннису на улице Родионова, 28

у школы № 22 на улице Верхне-Печерская, 5А

В Ленинском районе:

у домов № 30 корпус 6 и № 50 по проспекту Ленина.

В Сормовском районе:

у школы № 183 на улице Героев Космоса, 1

у школы № 85 на улица Энгельса, 27

В Автозаводском районе площадки для занятий спортом появятся:

у комплексной спортивной школы № 1 на улице Космической, 58А

на территории школы № 119 ан улице Дружаева, 5Б.

В Приокском районе их обустроят на стадионе «Радий» и у школы № 154 на улице 40 лет Октября, 2.

В Канавинском районе площадки смонтируют:

на территории спортивной школы «Олимп» на улице Коммунистическая, 79

у школы № 181 на улице Лесной городок, 6а

В Советском районе они появятся около спортивной школы по парусному спорту в поселке Слуда, 24 и у школы № 173 на улице Бекетова, 29а. А в Московском районе — у дома № 10 по улице Коминтерна и у дома № 55 по улице Мечникова.

Всего в Нижнем Новгороде сейчас 43 таких комплекса.





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Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева