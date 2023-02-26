Нижегородское «Торпедо» сразится с «Динамо» в плей-офф

На льду «Нагорного» соперники сойдутся 2 и 4 марта, после чего противостояние переедет в Москву.

Далее, если потребуется, команды будут поочередно меняться городами, пока не определится победитель (максимальное количество матчей – семь).

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