Нижегородское «Торпедо» сразится с «Динамо» в плей-офф

В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина хоккеисты «Торпедо» сыграют с московским «Динамо». Пара четвертьфиналистов сформировалась за несколько дней до окончания регулярного чемпионата. Сразу после того, как команды гарантировали себе 4 и 5 места в таблице.
На льду «Нагорного» соперники сойдутся 2 и 4 марта, после чего противостояние переедет в Москву.
Далее, если потребуется, команды будут поочередно меняться городами, пока не определится победитель (максимальное количество матчей – семь).
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