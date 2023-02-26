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Спорт

Нижегородское «Торпедо» сразится с «Динамо» в плей-офф

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В первом раунде плей-офф Кубка Гагарина хоккеисты «Торпедо» сыграют с московским «Динамо». Пара четвертьфиналистов сформировалась за несколько дней до окончания регулярного чемпионата. Сразу после того, как команды гарантировали себе 4 и 5 места в таблице.

 

На льду «Нагорного» соперники сойдутся 2 и 4 марта, после чего противостояние переедет в Москву.

Далее, если потребуется, команды будут поочередно меняться городами, пока не определится победитель (максимальное количество матчей – семь).

Подробности по ссылке

 

 

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