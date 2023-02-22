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Спорт

Для клуба «Пари НН» создают новую форму

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Весной у футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» появится новая форма. Ее анонсируют совсем скоро.

 

Пока нижегородцы могут угадать, какой она будет. Также можно сделать дизайн формы в специальном конструкторе. На футболку можно нанести номер, фамилию и координаты любимого места.

«Каждый участник, выполнивший все условия и угадавший хотя бы два элемента новой формы, получит уникальное джерси», — говорится в сообщении.



 

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Фото: Руслан Самарин (сообщество футбольного клуба)

 

 

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