Для клуба «Пари НН» создают новую форму

Пока нижегородцы могут угадать, какой она будет. Также можно сделать дизайн формы в специальном конструкторе. На футболку можно нанести номер, фамилию и координаты любимого места.

«Каждый участник, выполнивший все условия и угадавший хотя бы два элемента новой формы, получит уникальное джерси», — говорится в сообщении.







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Фото: Руслан Самарин (сообщество футбольного клуба)