Развлечения Спорт News Спорт 16 февраля, 2023 В Нижнем стартует лыжный марафон Поделиться Подписаться Подписаться: Вконтакте Telegram RSS Поделиться: ВКонтакте Telegram Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket Третий лыжный марафон пройдет на Щелоковском хуторе 11 марта. Призовой фонд — 500 тысяч рублей. Участников ждут масс-старты на 50, 30 и 7,5 километров свободным стилем.Кроме того, гости получат медали и фирменный мерч. А еще при регистрации на сайте начислят баллы на карту «Спортмастера».Регистрация на марафон здесь. Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.Фото: unsplash Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Анна Ефимычева, 16 февраля, 2023 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
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