В Нижнем стартует лыжный марафон

Участников ждут масс-старты на 50, 30 и 7,5 километров свободным стилем.

Кроме того, гости получат медали и фирменный мерч. А еще при регистрации на сайте начислят баллы на карту «Спортмастера».

Регистрация на марафон здесь.







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Фото: unsplash