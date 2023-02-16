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Спорт

В Нижнем стартует лыжный марафон

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Третий лыжный марафон пройдет на Щелоковском хуторе 11 марта. Призовой фонд — 500 тысяч рублей.

 

Участников ждут масс-старты на 50, 30 и 7,5 километров свободным стилем.

Кроме того, гости получат медали и фирменный мерч. А еще при регистрации на сайте начислят баллы на карту «Спортмастера».

Регистрация на марафон здесь.



 

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Фото: unsplash

 

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