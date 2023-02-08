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Открылась регистрация на забег RUTS в Нижнем

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18 июня Нижний присоединится к забегу Russian Urban Trail Series. Зарегистрироваться на событие можно уже сейчас.

 

Забег Russian Urban Trail Series объединяет спорт и туризм, культуру и историю. Маршрут пройдет не только по дорогам, но и паркам, лестницам и даже сквозь здания и общественные пространства. Дистанция будут небольшими — пять и десять километров.

Каждый такой забег связан с жизнью города. В стартовый пакет входит завтрак-бокс, номер участника и памятная медаль.

 

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Фото: сайт забега


 

 

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