Нижегородец стал чемпионом мира по тайскому боксу по версии GPRO

19-летний боец из команды Golden Fighter в пятиуровневом поединке одержал победу и завоевал титул чемпиона лиги GPRO.

Никита смог выиграть несмотря на свой юный возраст и большой опыт соперника из Татарстана.

Впервые в истории лиги победу одержал такой молодой боец.





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Фото: архив пресс-служб