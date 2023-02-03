Нижегородец стал чемпионом мира по тайскому боксу по версии GPRO

В Нижегородской области завершился турнир GPRO Emerald Fight 3. Никита Максимец завоевал титул чемпиона и признан самым молодым спортсменом с таким званием.
19-летний боец из команды Golden Fighter в пятиуровневом поединке одержал победу и завоевал титул чемпиона лиги GPRO.
Никита смог выиграть несмотря на свой юный возраст и большой опыт соперника из Татарстана.
Впервые в истории лиги победу одержал такой молодой боец.
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Фото: архив пресс-служб
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