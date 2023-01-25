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Гимнастки Аверины войдут в Молодежный парламент РФ

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Стало известно, что нижегородки Дина и Арина Аверины возглавят Экспертный совет по спорту в Молодежном парламенте РФ.

 

Состав нижегородцев в Молодежном парламенте признан самым звездным.

Напомним, гимнастки Дина и Арина Аверины родом из Заволжья Нижегородской области. Спортсменки являются многократными чемпионками Европы и мира, за что стали победителями премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода». О безумном ритме спортивной карьеры, стереотипах о близняшках и отношении к известности девушки рассказали в интервью «НН.Собака.ru».



 

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Фото: Fabrizio Carabelli / Shutterstock

 


 

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