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16 воркаут-площадок построят в Нижнем

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В 2023 году в городе построят дополнительные воркаут-площадки. Планируется создать еще 16 таких комплексов по всему городу.

 

Площадки оборудуют турниками, силовыми тренажерами, гимнастическими кольцами, брусьями для отжимания, шведской стенкой, скамейкой для пресса, рукоходами, баскетбольными кольцами и теннисными столами.

Нижегородцев привлекают комплексы у дома со свободным доступом к различным тренажерам. Площадки собирают и профессионалов, и любителей всех возрастов.



 

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Фото: мэр города


 

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