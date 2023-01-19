16 воркаут-площадок построят в Нижнем

В 2023 году в городе построят дополнительные воркаут-площадки. Планируется создать еще 16 таких комплексов по всему городу.
Площадки оборудуют турниками, силовыми тренажерами, гимнастическими кольцами, брусьями для отжимания, шведской стенкой, скамейкой для пресса, рукоходами, баскетбольными кольцами и теннисными столами.
Нижегородцев привлекают комплексы у дома со свободным доступом к различным тренажерам. Площадки собирают и профессионалов, и любителей всех возрастов.
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Фото: мэр города
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