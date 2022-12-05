Игровая комната в «Айболите»

В новом пространстве дети могут поиграть в футбол, развивающие игры, машинки и куклы. А еще посмотреть мультики, почитать книги и порисовать. Также футбольный клуб «Пари НН» выпустил собственные футбольные раскраски с комиксами.

Напомним, этот футбольный уголок — уже второй в столице Приволжья. Первый открылся в конце октября в детской городской больнице №1.

Кроме того, в рамках проекта «Футбол — детям» откроют еще несколько таких уголков в больницах области.





Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Telegram-канал Нижний 800