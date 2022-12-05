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Игровая комната в «Айболите»

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Детская футбольная комната появилась в городской клинической больнице №27 «Айболит».

 

В новом пространстве дети могут поиграть в футбол, развивающие игры, машинки и куклы. А еще посмотреть мультики, почитать книги и порисовать. Также футбольный клуб «Пари НН» выпустил собственные футбольные раскраски с комиксами.

Напомним, этот футбольный уголок — уже второй в столице Приволжья. Первый открылся в конце октября в детской городской больнице №1.

Кроме того, в рамках проекта «Футбол — детям» откроют еще несколько таких уголков в больницах области.


 

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Фото: Telegram-канал Нижний 800

 

 

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