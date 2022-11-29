Олимпийские чемпионы приедут на Горьковскую елку.

Ассоциация рестораторов введет специальное новогоднее меню в 30-35 ресторанах Нижнего.



Несмотря на то что Нижний передает статус «Новогодней столицы» Новосибирску, туристы со всей России уже начали бронировать места в нижегородских гостиницах.



«Мы ожидаем большое количество туристов на новогодние праздники, поэтому если нижегородцы хотят попасть на мероприятия, о билетах нужно позаботиться заранее. В гостиницах уже сейчас от 65 до 80 процентов броней на январь», - рассказал Беркович.