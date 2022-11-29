Олимпийские чемпионы приедут на Горьковскую елку.

Алина Загитова, Дмитрий Соловьев, Виктория Синицина и Никита Кацалапов примут участие в ледовым шоу Татьяны Навки «Аленький цветочек». Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович на пресс-конференции, посвященной Новому году, в молодежном центре «Высота» 29 ноября.
Основными локациями по традиции станут Нижегородская ярмарка, Кремль и Большая Покровская. Но запланированы также интерактивная елка в пространстве «Терминал А», представление от команды Dreamlaser с Нижегородской филармонией, командой Hello Park и отделением Федерации компьютерных игр.
Будет много благотворительных мероприятий и тех, на которые можно попасть по Пушкинской карте.
Ассоциация рестораторов введет специальное новогоднее меню в 30-35 ресторанах Нижнего.
Несмотря на то что Нижний передает статус «Новогодней столицы» Новосибирску, туристы со всей России уже начали бронировать места в нижегородских гостиницах.
«Мы ожидаем большое количество туристов на новогодние праздники, поэтому если нижегородцы хотят попасть на мероприятия, о билетах нужно позаботиться заранее. В гостиницах уже сейчас от 65 до 80 процентов броней на январь», - рассказал Беркович.
Комментарии (0)