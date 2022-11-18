Развлечения Спорт News Спорт 18 ноября, 2022 Мини-футбольное «Торпедо» в 1/4 Кубка России Поделиться Подписаться Подписаться: Вконтакте Telegram RSS Поделиться: ВКонтакте Telegram Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket В эту субботу, 19 ноября, «Торпедо» сыграет против «Синары» в четвертьфинале Кубка России. Напомним, предыдущие встречи в Екатеринбурге в рамках чемпионата страны закончились ничьей — 5:5 — и победой хозяев — 4:5.Подробности здесь. Болельщиков ждут 19 ноября в 19:15 в ФОКе «Мещерский». Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.Фото: сообщество клуба Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Анна Ефимычева, 18 ноября, 2022 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
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