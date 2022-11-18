18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Мини-футбольное «Торпедо» в 1/4 Кубка России

Поделиться:

В эту субботу, 19 ноября, «Торпедо» сыграет против «Синары» в четвертьфинале Кубка России.

 

Напомним, предыдущие встречи в Екатеринбурге в рамках чемпионата страны закончились ничьей — 5:5 — и победой хозяев — 4:5.

Подробности здесь. Болельщиков ждут 19 ноября в 19:15 в ФОКе «Мещерский».


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сообщество клуба

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: