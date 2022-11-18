Мини-футбольное «Торпедо» в 1/4 Кубка России

Напомним, предыдущие встречи в Екатеринбурге в рамках чемпионата страны закончились ничьей — 5:5 — и победой хозяев — 4:5.

Подробности здесь. Болельщиков ждут 19 ноября в 19:15 в ФОКе «Мещерский».





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Фото: сообщество клуба