100-й матч «Норманочки»

Сегодня девушки двукратные чемпионки России, бронзовые призеры Кубка Мира и обладатели Кубка страны.

Посетить игру и поболеть за команду можно 23 октября в 18:00. Билеты здесь.

Напомним, последний матч нижегородки сыграли с «Виз-Синарой» из Екатеринбурга. Игра закончилась со счетом 10:0.





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Фото: сообщество клуба «ВКонтакте»