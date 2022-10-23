100-й матч «Норманочки»

Сегодня, 23 октября, женская команда «Норманочка» сыграет свой 100-й профессиональный матч. Футболистки провели дебютную игру в Кубке России в октябре 2019 года.
Сегодня девушки двукратные чемпионки России, бронзовые призеры Кубка Мира и обладатели Кубка страны.
Посетить игру и поболеть за команду можно 23 октября в 18:00. Билеты здесь.
Напомним, последний матч нижегородки сыграли с «Виз-Синарой» из Екатеринбурга. Игра закончилась со счетом 10:0.
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Фото: сообщество клуба «ВКонтакте»
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