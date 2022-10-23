18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

100-й матч «Норманочки»

Поделиться:

Сегодня, 23 октября, женская команда «Норманочка» сыграет свой 100-й профессиональный матч. Футболистки провели дебютную игру в Кубке России в октябре 2019 года.

 

Сегодня девушки двукратные чемпионки России, бронзовые призеры Кубка Мира и обладатели Кубка страны.

Посетить игру и поболеть за команду можно 23 октября в 18:00. Билеты здесь.

Напомним, последний матч нижегородки сыграли с «Виз-Синарой» из Екатеринбурга. Игра закончилась со счетом 10:0.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: сообщество клуба «ВКонтакте»

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: