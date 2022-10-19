Новая баскетбольная площадка и футбольное поле в Нижнем

Площадка для игры в баскетбол появилась на территории парка имени Пушкина неподалеку от воркаут и скейт-площадок. Футбольное поле для 200 юных нижегородцев оборудовали в КСШ «Надежда». На это ушло три месяца.
Кроме того, работы прошли на площадке у дома по адресу: Родионова,11. Там укрепили основания тренажеров и обновили снаряды.
По словам мэра города, спрос на спортивную инфраструктуру в Нижнем вырос многократно. В планах построить воркаут-площадки и ФОКОТы, сделать ремонт в муниципальных учреждениях спорта и обеспечить их современным оборудованием.
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Фото: архив пресс-служб
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