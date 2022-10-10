Развлечения Спорт News Спорт 10 октября, 2022 Нижегородки из «Спарты» обыграли «Динамо Ак-Барс» Поделиться Подписаться Подписаться: Вконтакте Telegram RSS Поделиться: ВКонтакте Telegram Одноклассники WhatsApp Viber Яндекс Мессенджер Скопировать ссылку Отправить по почте Отправить в Pocket Нижегородский волейбольный клуб «Спарта» обыграл в гостях шестикратного чемпиона страны «Динамо Ак-Барс». Матч прошел в Казани и завершился со счетом 3:1 (25:23, 12:25, 25:21, 25:16).Следующую игру нижегородки проведут 16 октября дома. Подробности здесь. Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK. Следите за нашими новостями в Telegram Автор: Анна Ефимычева, 10 октября, 2022 Комментарии Комментарии (0) Наши проекты
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