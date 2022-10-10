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Нижегородки из «Спарты» обыграли «Динамо Ак-Барс»

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Нижегородский волейбольный клуб «Спарта» обыграл в гостях шестикратного чемпиона страны «Динамо Ак-Барс».

 

Матч прошел в Казани и завершился со счетом 3:1 (25:23, 12:25, 25:21, 25:16).

Следующую игру нижегородки проведут 16 октября дома. Подробности здесь.



 

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