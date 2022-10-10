18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Нижегородка Дина Аверина попала в Книгу рекордов России

Поделиться:

Нижегородская гимнастка и лауреат премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Дина Аверина попала в Книгу рекордов России.

 

Гимнастка получила диплом на соревнованиях на втором этапе Кубка сильнейших в Москве. Главный редактор книги вручил ей сертификаты за самое большое количество золотых медалей чемпионата мира.

Напомним, нижегородка — 18-кратная чемпионка мира. Также Дина Аверина — 10-кратная чемпионка Европы, серебряная призерка Олимпийских игр в Токио в личном многоборье.

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: