Нижегородка Дина Аверина попала в Книгу рекордов России

Гимнастка получила диплом на соревнованиях на втором этапе Кубка сильнейших в Москве. Главный редактор книги вручил ей сертификаты за самое большое количество золотых медалей чемпионата мира.

Напомним, нижегородка — 18-кратная чемпионка мира. Также Дина Аверина — 10-кратная чемпионка Европы, серебряная призерка Олимпийских игр в Токио в личном многоборье.

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