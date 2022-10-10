Нижегородка Дина Аверина попала в Книгу рекордов России

Нижегородская гимнастка и лауреат премии «ТОП 50 Самые знаменитые люди Нижнего Новгорода» Дина Аверина попала в Книгу рекордов России.
Гимнастка получила диплом на соревнованиях на втором этапе Кубка сильнейших в Москве. Главный редактор книги вручил ей сертификаты за самое большое количество золотых медалей чемпионата мира.
Напомним, нижегородка — 18-кратная чемпионка мира. Также Дина Аверина — 10-кратная чемпионка Европы, серебряная призерка Олимпийских игр в Токио в личном многоборье.
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