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Нижегородка в новом шоу на ТНТ

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Нижегородка Мария Рындык приняла участие в новом шоу на ТНТ «Вызов». Первый выпуск развлекательного турнира смотрите 15 октября в 14:00. Ведущие проекта – комментатор «МАТЧ ТВ» Дмитрий Губерниев и первый замдиректора «Иннопрактики» Наталья Попова.

 

Новый проект «Вызов» — объединит блогеров, актеров, спортсменов и ребят из мира науки, музыки и литературы. Вместе они пройдут интеллектуальные и спортивные испытания в борьбе за главный приз.

Среди участников:фигуристка Евгения Медведева, блогер и стилист Карина Нигай, видеоблогер Катя Адушкина, блогер Гусейн Гасанов, певица Мия Бойка и другие. К проекту присоединится и нижегородка — химик Мария Рындык.

«Каждое испытание на проекте - это проверка своих сил и нервов на прочность. Совладать со своим страхом, взять на себя ответственность не только за себя, но и за своего партнера, за вашу команду, за ваш общий результат - вот первая и самая главная задача героев шоу. Самое ценное для зрителя - это возможность увидеть это «столкновение миров», мира науки и шоу-бизнеса, таким, какое оно есть на самом деле», — отмечает участница.

 

К большому финалу команды проведет 18 испытаний, в которых участникам нужно научиться работать в команде, идти на компромисс и максимально быстро находить правильное решение задачи.

 

 

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Фото: архив организаторов

 

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