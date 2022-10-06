Нижегородка в новом шоу на ТНТ

Новый проект «Вызов» — объединит блогеров, актеров, спортсменов и ребят из мира науки, музыки и литературы. Вместе они пройдут интеллектуальные и спортивные испытания в борьбе за главный приз.

Среди участников:фигуристка Евгения Медведева, блогер и стилист Карина Нигай, видеоблогер Катя Адушкина, блогер Гусейн Гасанов, певица Мия Бойка и другие. К проекту присоединится и нижегородка — химик Мария Рындык.

«Каждое испытание на проекте - это проверка своих сил и нервов на прочность. Совладать со своим страхом, взять на себя ответственность не только за себя, но и за своего партнера, за вашу команду, за ваш общий результат - вот первая и самая главная задача героев шоу. Самое ценное для зрителя - это возможность увидеть это «столкновение миров», мира науки и шоу-бизнеса, таким, какое оно есть на самом деле», — отмечает участница.