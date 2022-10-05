Благотворительная тренировка от студии FORMA

6 октября фитнес-центр Forma проведет бесплатную тренировку в поддержку нижегородского женского кризисного центра. Абсолютно все собранные средства отправят в НЖКЦ.
Тренировка направлена на укрепление мышц пресса и ягодиц. Также развивает выносливость и обладает тонизирующим эффектом.
Занятие проведет сертифицированный инструктор — Анастасия Афанасьева.
Стоимость занятия — 800 рублей, а регистрация здесь.
Узнать подробнее, как редакция «НН.Собака.ru» сходила на корпоративную тренировку в фитнес-центре Forma и ни капли не пожалела, можно здесь.
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Фото: Оксана Шверницкая
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