Благотворительная тренировка от студии FORMA

Тренировка направлена на укрепление мышц пресса и ягодиц. Также развивает выносливость и обладает тонизирующим эффектом.

Занятие проведет сертифицированный инструктор — Анастасия Афанасьева.

Стоимость занятия — 800 рублей, а регистрация здесь.

Узнать подробнее, как редакция «НН.Собака.ru» сходила на корпоративную тренировку в фитнес-центре Forma и ни капли не пожалела, можно здесь.





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Фото: Оксана Шверницкая