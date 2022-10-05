18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Благотворительная тренировка от студии FORMA

Поделиться:

6 октября фитнес-центр Forma проведет бесплатную тренировку в поддержку нижегородского женского кризисного центра. Абсолютно все собранные средства отправят в НЖКЦ.

 

Тренировка направлена на укрепление мышц пресса и ягодиц. Также развивает выносливость и обладает тонизирующим эффектом.

Занятие проведет сертифицированный инструктор — Анастасия Афанасьева.

Стоимость занятия — 800 рублей, а регистрация здесь.

Узнать подробнее, как редакция «НН.Собака.ru» сходила на корпоративную тренировку в фитнес-центре Forma и ни капли не пожалела, можно здесь.


 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.

Фото: Оксана Шверницкая

 

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: