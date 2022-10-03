Победа БК «Пари НН» в матче-открытии сезона

Баскетбольный клуб «Пари НН» обыграл красноярский «Енисей» в первом матче сезона 2022−2023. Для победы понадобилось два овертайма. Как итог — 90:82 в пользу нижегородцев.
Нижегородский клуб открыл новый баскетбольный год победой в матче с двумя овертаймами.
«Енисей» (Красноярск) — 82:90 — «Пари Нижний Новгород».
«Очень тяжелая игра. „Енисей“ хорошо начинает каждый сезон, даже обыгрывает грандов. В этот раз был виден спад „Енисея“, мы это использовали, добавили энергии и заслуженно выиграли», — отмечает тренер нижегородской команды Зоран Лукич.
13 октября «Пари НН» сыграет в домашнем матче против УНИКСа.
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Фото: сообщество клуба «ВКонтакте»
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