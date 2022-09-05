«Пари НН» в десятке РПЛ после победы над «Факелом»

Нижегородский футбольный клуб одержал победу над воронежским «Факелом». После победы «Пари НН» набрал девять баллов и теперь занимает десятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» же завоевал четыре очка и находится на 14-й строчке таблицы.
В матче восьмого тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» встречался с воронежским «Факелом».
Итоговая победа со счетом 3:1 вывела нижегородцев на десятое место в турнирной таблице. В следующем туре команда отправится в Грозный на встречу с клубом «Ахмат».
Игра пройдет 10 сентября.
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Фото: сообщество клуба «ВКонтакте»
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