«Пари НН» в десятке РПЛ после победы над «Факелом»

Нижегородский футбольный клуб одержал победу над воронежским «Факелом». После победы «Пари НН» набрал девять баллов и теперь занимает десятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» же завоевал четыре очка и находится на 14-й строчке таблицы.