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«Пари НН» в десятке РПЛ после победы над «Факелом»

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Нижегородский футбольный клуб одержал победу над воронежским «Факелом». После победы «Пари НН» набрал девять баллов и теперь занимает десятую строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Факел» же завоевал четыре очка и находится на 14-й строчке таблицы.

 

В матче восьмого тура РПЛ «Пари Нижний Новгород» встречался с воронежским «Факелом».

Итоговая победа со счетом 3:1 вывела нижегородцев на десятое место в турнирной таблице. В следующем туре команда отправится в Грозный на встречу с клубом «Ахмат».

Игра пройдет 10 сентября.

 

 

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Фото: сообщество клуба «ВКонтакте»

 

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