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Спорт

На матчи «Пари НН» за 10 рублей

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Нижегородские школьники и студенты смогут посетить матч футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» за десять рублей. Акция действует на игру клуба с «Факелом».

 

 

Купить билеты на ближайший матч можно в кассе №1 с 11:00 до 18:00. Нужно предъявить студенческий билет или школьный дневник.

Для онлайн-покупки нужно прислать коллективную заявку от класса на почту marketing@fcnn.ru, указав название учебного учреждения, класс, а также количество человек, желающих попасть на игру.

Кроме того, «Паспорт болельщика» можно получить накануне или в день матча перед стадионом (у гейта №7).

ФК «Пари Нижний Новгород» сыграет с «Факелом» 3 сентября в 15:00.



 

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