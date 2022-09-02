На матчи «Пари НН» за 10 рублей

Купить билеты на ближайший матч можно в кассе №1 с 11:00 до 18:00. Нужно предъявить студенческий билет или школьный дневник.

Для онлайн-покупки нужно прислать коллективную заявку от класса на почту marketing@fcnn.ru, указав название учебного учреждения, класс, а также количество человек, желающих попасть на игру.

Кроме того, «Паспорт болельщика» можно получить накануне или в день матча перед стадионом (у гейта №7).

ФК «Пари Нижний Новгород» сыграет с «Факелом» 3 сентября в 15:00.







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