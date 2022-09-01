«Пари НН» в матче против «Локомотива»: 2-0

Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» 31 августа.

Нижегородец Виктор Александров, выступающий под номером 2, забил два гола в ворота соперника. Это произошло на 11-й и 62-й минутах.

На игре присутствовали более семи тысяч зрителей.

Следующая игра — уже в эту субботу в 15:00. «Пари НН» сыграет с «Факелом» в Российской Премьер-лиге.

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Фото: сообщество клуба «ВКонтакте»