«Пари НН» в матче против «Локомотива»: 2-0

Нижегородский футбольный клуб прервал трехматчевую серию беспроигрышных побед московского «Локомотива». «Пари НН» обыграл «Локомотив» в матче Кубка России, нижегородцы забили два безответных мяча.
Игра прошла на стадионе «Нижний Новгород» 31 августа.
Нижегородец Виктор Александров, выступающий под номером 2, забил два гола в ворота соперника. Это произошло на 11-й и 62-й минутах.
На игре присутствовали более семи тысяч зрителей.
Следующая игра — уже в эту субботу в 15:00. «Пари НН» сыграет с «Факелом» в Российской Премьер-лиге.
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Фото: сообщество клуба «ВКонтакте»
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