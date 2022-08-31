Нижегородцы завоевали золото первенства мира по тайскому боксу

С 9 по 21 августа в Малайзии в городе Куала-Лумпур проходило первенство мира по тайскому боксу. В общекомандном зачете сборная России с большим отрывом заняла первое место. Нижегородцы завоевали четыре золотых и две серебряных медали. Всего в соревнованиях приняли участие 128 стран.
Россию представил 81 спортсмен, из них девять - нижегородцы.
Первое место заняли:
- Роман Власкин
- Артем Обидин
- Даниил Сергеев
- Лада Жохова
Серебряными призерами соревнований стали:
- Дмитрий Буланов
- Виктория Кирсанова
Также в соревнованиях принимали участие Никита Ермаков (тренер Анатолий Ермаков), Диана Эюпова (тренер Анатолий Ермаков) и Вера Мухина (тренер Екатерина Крайнова)
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Фото: unsplash
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