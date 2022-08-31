Нижегородцы завоевали золото первенства мира по тайскому боксу

С 9 по 21 августа в Малайзии в городе Куала-Лумпур проходило первенство мира по тайскому боксу. В общекомандном зачете сборная России с большим отрывом заняла первое место. Нижегородцы завоевали четыре золотых и две серебряных медали. Всего в соревнованиях приняли участие 128 стран.