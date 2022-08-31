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Нижегородцы завоевали золото первенства мира по тайскому боксу

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С 9 по 21 августа в Малайзии в городе Куала-Лумпур проходило первенство мира по тайскому боксу. В общекомандном зачете сборная России с большим отрывом заняла первое место. Нижегородцы завоевали четыре золотых и две серебряных медали. Всего в соревнованиях приняли участие 128 стран.

 

Россию представил 81 спортсмен, из них девять - нижегородцы.

Первое место заняли:

  • Роман Власкин
  • Артем Обидин
  • Даниил Сергеев 
  • Лада Жохова 

Серебряными призерами соревнований стали:

  • Дмитрий Буланов 
  • Виктория Кирсанова 

Также в соревнованиях принимали участие Никита Ермаков (тренер Анатолий Ермаков), Диана Эюпова (тренер Анатолий Ермаков) и Вера Мухина (тренер Екатерина Крайнова)

 

 

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Фото: unsplash

 

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