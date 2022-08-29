Бронза Кубка мира у «Норманочки»

Нижегородская «Норманочка» завоевала бронзовую награду Кубка мира, несмотря на поражение в матче за третье место. Команда разделила бронзу с бразильским «Tabao da Serra». Участие в турнире приняли 12 клубов из пяти стран: Бразилии, Аргентины, России, США и Колумбии.
Ранее команды проиграли свои полуфинальные поединки, поэтому чувствовалось, что физических сил и эмоции не достает обоим клубам. На 25‑й минуте соперницы, заменив вратаря на пятого полевого игрока, разыграли быструю комбинацию — 0:1.
Президент Ассоциации мини-футбола России Эмиль Алиев подвел итоги выступления «Норманочки» на клубном Кубке мира.
«Самоотверженная игра наших девушек в рамках турнира в совокупности со слаженной работой тренерского штаба позволили все еще молодому нижегородскому коллективу одержать три блестящих победы над соперниками из Бразилии, Аргентины и Колумбии и разделить в итоге бронзовые награды с одним из сильнейших клубов Бразилии и всего мира».
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Фото: vk.com/normanochka
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