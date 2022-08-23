Нижегородская «Норманочка» в Бразилии. 5:1(!)

«Норманочка» начала борьбу в Copa Mundo do Futsal первым в истории клубном женском противостоянии Россия — Бразилия с соперником из Порту-Алегри. Кроме того, сборная из Нижнего — единственный европейский клуб на Кубке мира в этом году.

Первый матч завершился победой: «Норманочка» обыграла бразильский Faculdade Sogipa"со счетом 5:1.

Следующая игра — 24 августа. Поболеть можно в ФОК Мещерский — там на большом экране пройдет прямая трансляция.







Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.





