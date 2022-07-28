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Где можно оформить «Карту болельщика» перед началом матча в Нижнем? Рассказываем

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Нижегородцы и гости города смогут оформить «Карту болельщика» в специальных кассах у стадиона.

 

До начала матча «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА, который пройдет 31 июля специальные окна будут работать около стадиона «Нижний Новгород».

Для ориентирования посетителей будут установлены соответствующие указатели.

Кроме того, в день матча, 31 июля, в МФЦ Нижнего Новгорода, Бора, Дзержинска, Кстова, Сарова, Арзамаса будут работать дежурные окна, где сотрудники МФЦ помогут оформить карту.

Отмечается, что заявки на новый цифровой сервис большинство оставляет в формате онлайн — через портал «Госуслуги».



 

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Фото: Нижний 800

 

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