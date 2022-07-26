В Нижнем открылась регистрация на благотворительный забег

4 сентября в столице Приволжья пройдет благотворительное спортивное мероприятие — «Спорт во благо». Регистрация уже открыта! Все 100% взносов переведут в нижегородский центр «Сияние». Деньги пойдут на создание творческих студий для подопечных.
Можно выбрать следующие дистанции:
- 400 метров — 4-9 лет;
- один километр — с 10 лет;
- три километра — с 16 лет.
Стоимость слота — 300 рублей. Важно, при регистрации можно добавить любую сумму. Для этого на этапе оплаты необходимо изменить сумму в поле оплаты.
Регистрация здесь.
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