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В Нижнем открылась регистрация на благотворительный забег

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4 сентября в столице Приволжья пройдет благотворительное спортивное мероприятие — «Спорт во благо». Регистрация уже открыта! Все 100% взносов переведут в нижегородский центр «Сияние». Деньги пойдут на создание творческих студий для подопечных.

 

Можно выбрать следующие дистанции:

  • 400 метров — 4-9 лет;
  • один километр — с 10 лет;
  • три километра — с 16 лет.

Стоимость слота — 300 рублей. Важно, при регистрации можно добавить любую сумму. Для этого на этапе оплаты необходимо изменить сумму в поле оплаты.

Регистрация здесь.


 

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