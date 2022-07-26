В Нижнем открылась регистрация на благотворительный забег

Можно выбрать следующие дистанции:

400 метров — 4-9 лет;

один километр — с 10 лет;

три километра — с 16 лет.

Стоимость слота — 300 рублей. Важно, при регистрации можно добавить любую сумму. Для этого на этапе оплаты необходимо изменить сумму в поле оплаты.

Регистрация здесь.





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