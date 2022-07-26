По Чкаловской лестнице пройдет традиционный забег

Так, спортивный забег проходит в преддверии Дня города. Регулярно в нем принимает участие большое количество как профессиональных спортсменов, так и любителей.

Старт соревнований запланирован на 10:00. Всего пройдет три забега:

массовый

мужской

женский

Принять в них участие могут все желающие, необходимо только показать справку от врача. Заявки принимаются до 10 августа по электронной почте cssornn@mail.52gov.ru Кроме того, возможна регистрация непосредственно в день соревнований.

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Фото: redeveloper.ru