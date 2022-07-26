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Спорт

По Чкаловской лестнице пройдет традиционный забег

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В Нижнем Новгороде стартует традиционный забег по Чкаловской лестнице 13 августа. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.

Так, спортивный забег проходит в преддверии Дня города. Регулярно в нем принимает участие большое количество как профессиональных спортсменов, так и любителей.

Старт соревнований запланирован на 10:00. Всего пройдет три забега:

  • массовый
  • мужской
  • женский

Принять в них участие могут все желающие, необходимо только показать справку от врача. Заявки принимаются до 10 августа по электронной почте cssornn@mail.52gov.ru Кроме того, возможна регистрация непосредственно в день соревнований.

 

 

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Фото: redeveloper.ru

 

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