По Чкаловской лестнице пройдет традиционный забег

В Нижнем Новгороде стартует традиционный забег по Чкаловской лестнице 13 августа. Об этом сообщает управление по связям со СМИ городской администрации.
Так, спортивный забег проходит в преддверии Дня города. Регулярно в нем принимает участие большое количество как профессиональных спортсменов, так и любителей.
Старт соревнований запланирован на 10:00. Всего пройдет три забега:
- массовый
- мужской
- женский
Принять в них участие могут все желающие, необходимо только показать справку от врача. Заявки принимаются до 10 августа по электронной почте cssornn@mail.52gov.ru Кроме того, возможна регистрация непосредственно в день соревнований.
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Фото: redeveloper.ru
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