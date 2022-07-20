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В Нижнем стартует заплыв через Волгу. Он будет уже шестым!

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В Нижнем Новгороде пройдет заплыв по самой длинной реке Европы — Волге — X-WATERS Volga 2022. В город приедут пловцы из 160 городов России. На открытой воде им предстоит преодолеть одну из трех дистанций: на 1, 3 или 5 километров. Так, каждая пересекает Волгу, 5-километровая — даже дважды!

 

Участники будут стартовать и финишировать у катера «Герой». Победители нижегородского заплыва получат шанс побороться за призовые места чемпионата X-WATERS World Championship.

Регистрация на сайте проекта. Принять участие могут все желающие старше 18 лет. Профессионально заниматься плаванием совсем необязательно.

  • 23 июля — открытие стартового городка для регистрации участников. Интерактивная программа, мастер-классы и диджей-сет
  • 24 июля — заплывы, церемония награждения победителей.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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