В Нижнем стартует заплыв через Волгу. Он будет уже шестым!

В Нижнем Новгороде пройдет заплыв по самой длинной реке Европы — Волге — X-WATERS Volga 2022. В город приедут пловцы из 160 городов России. На открытой воде им предстоит преодолеть одну из трех дистанций: на 1, 3 или 5 километров. Так, каждая пересекает Волгу, 5-километровая — даже дважды!
Участники будут стартовать и финишировать у катера «Герой». Победители нижегородского заплыва получат шанс побороться за призовые места чемпионата X-WATERS World Championship.
Регистрация на сайте проекта. Принять участие могут все желающие старше 18 лет. Профессионально заниматься плаванием совсем необязательно.
- 23 июля — открытие стартового городка для регистрации участников. Интерактивная программа, мастер-классы и диджей-сет
- 24 июля — заплывы, церемония награждения победителей.
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Фото: архив пресс-служб
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