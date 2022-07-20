В Нижнем стартует заплыв через Волгу. Он будет уже шестым!

В Нижнем Новгороде пройдет заплыв по самой длинной реке Европы — Волге — X-WATERS Volga 2022. В город приедут пловцы из 160 городов России. На открытой воде им предстоит преодолеть одну из трех дистанций: на 1, 3 или 5 километров. Так, каждая пересекает Волгу, 5-километровая — даже дважды!