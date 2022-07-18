В Нижнем пройдет ежегодный забег «Марафон 800». Герои пробегут по must-see города

Маршруты охватят главные исторические места Нижнего Новгорода: кремль, Чкаловскую лестницу, собор Александра Невского, здание бывшей фабрики «Маяк», усадьбы купеческих времен и соборы.

На дистанциях для всех участников будут организованы пункты питания и освежения, медицинская помощь. Для победителей «Марафона 800» предусмотрен призовой фонд. Общая сумма призовых выплат составит 2,4 миллиона рублей.

«Нам очень приятно вновь быть частью флагманского марафона столицы Приволжья, который уже становится традиционным для спортивной жизни города. Конечно же, мы ждем на старте топовых спортсменов со всей страны», — отметила руководитель Лиги героев Ксения Шойгу.

Зарегистрироваться на «Марафон 800» можно до 17 августа включительно. Она может быть закрыта досрочно при достижении максимального числа участников. Больше информации — на сайте: marathon800.ru









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Фото: Нижний 800