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В Александровском саду пройдут открытые уроки йоги, вокала и танцев

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Публикуем расписание бесплатных активностей в Александровском саду этим летом. А вы сохраняйте и приходите заниматься! Регистрация обязательна.

 

15 июля:

  • 19:30 — «Танцы в Александровском саду» вечер в лучах закатного от школы танцев Social Dance Studio. Регистрация здесь.

17 июля:

  • 9:00 — воскресная йога от студии «Классической йоги». Берите коврики, пледы и приходите насладиться утренней атмосферой в центре города. Регистрация здесь.
  • 11:00 — открытый урок для любителей пения от школы вокала для взрослых «ДО РЕ МИ». Регистрация здесь.



 

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Фото: Нижний 800

 

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