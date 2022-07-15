В Александровском саду пройдут открытые уроки йоги, вокала и танцев

Публикуем расписание бесплатных активностей в Александровском саду этим летом. А вы сохраняйте и приходите заниматься! Регистрация обязательна.
15 июля:
- 19:30 — «Танцы в Александровском саду» вечер в лучах закатного от школы танцев Social Dance Studio. Регистрация здесь.
17 июля:
- 9:00 — воскресная йога от студии «Классической йоги». Берите коврики, пледы и приходите насладиться утренней атмосферой в центре города. Регистрация здесь.
- 11:00 — открытый урок для любителей пения от школы вокала для взрослых «ДО РЕ МИ». Регистрация здесь.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Нижний 800
Комментарии (0)