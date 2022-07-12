В Нижнем построят спортивные центры. Выделено 2 млрд

Крытые спортивные манежи возведут с технологией «теплого» покрытия, что позволит заниматься спортом и в холодное время года. Подготовить спортивные центры планируют за полгода.

Пока рассматривают четыре площадки. Одна из них — на улице Родионова в Нижегородском районе, вторая — в микрорайоне Торпедо в Автозаводском районе, третья — на Мещерском озере в Канавинском районе и еще одну на улице Коминтерна в Московском районе.

В центрах можно будет заниматься бадминтоном, волейболом, баскетболом и большим теннисом. Также, художественной гимнастикой, акробатикой и боевыми единоборствами. На футбольной площадке можно будет проводить соревнования для различных лиг.

Всего планируется создать четыре комплекса.





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Фото: unsplash