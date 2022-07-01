Новое имя и новое топливо: гонка на Нижегородском кольце с высокотехнологичным бензином G-Drive

С 8 по 10 июля в Нижнем Новгороде, а именно — на Нижегородском кольце, пройдет G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Все участники соревнований заправятся бензином G-Drive 100 для эффективной работы двигателя, увеличения мощности и динамики разгона.
Стартовав в июне на «Смоленском кольце», серия кольцевых гонок продолжит турне по городам, а с 8 по 10 июля пройдет и на Нижегородском кольце!
«Наша серия ежегодно привлекает свыше сотни участников, десятки тысяч болельщиков и миллионы телезрителей. Я уверен, что с новым генеральным партнером мы перейдем на новый уровень развития главных кольцевых соревнований страны», — отмечает Олег Петриков, руководитель G-Drive СМП РСКГ.
Для топливного бренда это не первое партнерство с гоночным чемпионатом в России. Сеть АЗС «Газпромнефть» уже пять лет заправляет участников и организаторов ралли-рейда «Шелковый путь».
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Фото: архив пресс-служб
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