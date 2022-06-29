В Нижнем открылась первая(!) воркаут-площадка

«Чем больше в городе становится таких площадок, тем лучше. Это способствует здоровому образу жизни, и горожане будут оздоровляться», — отметил игрок хоккейной команды «Старт-2» Олег Новожилов.

В спорткомплексе нижегородцы могут найти набор перекладин для подтягивания, шведскую стенку, наклонную скамью для тренировок брюшного пресса, брусья, а также тренажеры для укрепления разных групп мышц.

Список тренажеров и спортивных элементов составляли при участии тренеров сормовской муниципальной школы.

«На всех тренажерах побывал, очень хорошо развивается верхний плечевой пояс, есть на присед отличный тренажер. Все группы мышц развиты будут», — рассказал чемпион мира по хоккею с мячом Егор Петров.







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Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода



