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На стадионе «Красная Этна» откроют ФОК. Рассказываем, когда именно

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Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа откроют на стадионе «Красная Этна» в конце июня. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

 

ФОК на стадионе «Красная Этна» откроют в конце июня. Сейчас устанавливают спортивное оборудование и приводят в порядок территорию. Здесь установят многофункциональную хоккейную коробку с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, площадку для стритбола, воркаут-площадку и спортивные тренажеры.

Подобный спортивный объект будет первым в Нижнем Новгороде и четвертым в регионе. Первый ФОК открытого типа возвели в Бутурлино в 2020 году.

«Запрос на такие комплексы велик – все больше нижегородцев хотят вести здоровый образ жизни и заниматься физкультурой и спортом, что очень радует», — отмечает мэр города.

Кроме того, одно из культовых мест Нижнего Новгорода – стадион «Водник» — его проектную документацию отдали на проверку Госэкспертизу.

«Теперь ждем результатов. Очень хочется быстрее привести «Водник» в порядок», — отмечает Юрий Шалабаев.


 

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Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

 


 

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