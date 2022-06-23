На стадионе «Красная Этна» откроют ФОК. Рассказываем, когда именно

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа откроют на стадионе «Красная Этна» в конце июня. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.
ФОК на стадионе «Красная Этна» откроют в конце июня. Сейчас устанавливают спортивное оборудование и приводят в порядок территорию. Здесь установят многофункциональную хоккейную коробку с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, площадку для стритбола, воркаут-площадку и спортивные тренажеры.
Подобный спортивный объект будет первым в Нижнем Новгороде и четвертым в регионе. Первый ФОК открытого типа возвели в Бутурлино в 2020 году.
«Запрос на такие комплексы велик – все больше нижегородцев хотят вести здоровый образ жизни и заниматься физкультурой и спортом, что очень радует», — отмечает мэр города.
Кроме того, одно из культовых мест Нижнего Новгорода – стадион «Водник» — его проектную документацию отдали на проверку Госэкспертизу.
«Теперь ждем результатов. Очень хочется быстрее привести «Водник» в порядок», — отмечает Юрий Шалабаев.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева
Комментарии (0)