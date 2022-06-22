В Нижнем завершились соревнования по художественной гимнастике. За приз боролись 600(!) спортсменок

Спортсменки в возрасте от 4 до 13 лет демонстрировали на ковре упражнения как без предмета, так и с предметами.

Праздник для детей сопровождался развлекательными программами профессиональных аниматоров, ростовыми куклами и аквагримерами. В конце соревнований юным спортсменкам вручили дипломы, медали и мягкие игрушки.

Кроме того, более 70-ти воспитанниц получили разрядные значки с присвоением юношеских и спортивных разрядов. Также спортивный клуб поздравил свою воспитанницу — Слепову Дарью, с присвоением звания кандидата в мастера спорта.









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Фото: архив организаторов