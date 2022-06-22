В Нижнем завершились соревнования по художественной гимнастике. За приз боролись 600(!) спортсменок

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» прошли соревнования среди воспитанниц секции художественной гимнастики спортивного клуба «Rhythmic stars». В соревнованиях принимали участие более 600 гимнасток из Нижнего Новгорода и Нижегородской области.
Спортсменки в возрасте от 4 до 13 лет демонстрировали на ковре упражнения как без предмета, так и с предметами.
Праздник для детей сопровождался развлекательными программами профессиональных аниматоров, ростовыми куклами и аквагримерами. В конце соревнований юным спортсменкам вручили дипломы, медали и мягкие игрушки.
Кроме того, более 70-ти воспитанниц получили разрядные значки с присвоением юношеских и спортивных разрядов. Также спортивный клуб поздравил свою воспитанницу — Слепову Дарью, с присвоением звания кандидата в мастера спорта.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: архив организаторов
Комментарии (0)