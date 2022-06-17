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Нижнему Новгороду передали кубок «Беговой столицы России»

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Нижний Новгород получил кубок «Беговой столицы России». На площадке Петербургского международного экономического форума руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу передала его губернатору области Глебу Никитину. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

 

Как город может получить звание Беговой столицы?

  • необходимо получить наивысший балл — учитывается средний километраж всех участников, процентное соотношение участников к жителям города и средняя скорость всех бегунов в рамках полумарафона.

В городе с 2018 года в рамках благотворительного забега «Беги, Герой» проводится всероссийский полумарафон «Забег.РФ». В этом году он состоялся 22 мая.

В прошлый раз столица Приволжья получила кубок в 2020 году.




 

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