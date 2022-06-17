Нижнему Новгороду передали кубок «Беговой столицы России»

Нижний Новгород получил кубок «Беговой столицы России». На площадке Петербургского международного экономического форума руководитель проекта «Лига героев» Ксения Шойгу передала его губернатору области Глебу Никитину. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Как город может получить звание Беговой столицы?
- необходимо получить наивысший балл — учитывается средний километраж всех участников, процентное соотношение участников к жителям города и средняя скорость всех бегунов в рамках полумарафона.
В городе с 2018 года в рамках благотворительного забега «Беги, Герой» проводится всероссийский полумарафон «Забег.РФ». В этом году он состоялся 22 мая.
В прошлый раз столица Приволжья получила кубок в 2020 году.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Комментарии (0)