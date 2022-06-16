ФК «Нижний Новгород» получит 450 миллионов рублей за смену названия. Это самый дорогой контракт в РПЛ

Букмекерская компания PARI заплатит нижегородскому футбольному клубу 450 миллионов рублей по контракту о титульном спонсорстве. Договор может быть пересмотрен и снижен в стоимости в случае вылета клуба в ФНЛ.
Среди клубов Российской Премьер-Лиги — это самый дорогой букмекерский контракт. БК PARI будет ежегодно платить 450 миллионов рублей, чтобы ФК «Нижний Новгород» переименовался в «Пари Нижний Новгород». При этом договор может быть пересмотрен, а стоимость снижена в случае вылета клуба в ФНЛ.
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Фото: unsplash
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