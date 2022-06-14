В «Пассаже» завершился командный чемпионат России по выездке

Соревнования проходили с 8 по 12 июня. В этом году в расписание соревнований внесли коррективы. Так как проведение Кубка мира пока невозможно, соревнования в «Пассаже» все же имели статус национальных. Главными стали командный чемпионат России и Кубок губернатора Нижегородской области.

В первые дни состязаний отличились всадники разных регионов России. В детском турнире первенствовала Катерина Музюкина (Калужская область). В призеры попала и нижегородка Елизавета Рыженкова, занявшая третье место.

Юношеские соревнования выиграла Алена Алексеева (Московская область). Турниры юниоров выиграла Юлия Григорьева (Ленинградская область), а нижегородка Валерия Ганина заняла в личных соревнованиях третье место; в выездке на пони одержала победу Дарья Ховрина из Москвы.

«В какой-то мере этот турнир можно даже назвать «пятизвездочным». В командном чемпионате России принимали участие члены сборной страны и кандидаты в главную команду, которым просто-таки необходимо было проявить себя в серьезных соревнованиях», — отмечает главный арбитр соревнований Ирина Макнами.

Большой Приз завоевала Юлия Винницкая, выступавшая раньше многих главных конкурентов, сумела показать лучшие оценки соревнований — 72,370 %. Второе место в командном чемпионате России заняла сборная Калужской области (Анастасия Волкова и МСМК Вера Халикова), третьим финишировал Санкт-Петербург (Александра Березкина и Виктория Куцобина).

За Кубок губернатора (КЮР Большого Приза) боролись 17 спортсменок — 16 всадниц и победитель прошлогоднего КЮРа в «Пассаже» Евгений Шарангович. В тройке призеров оказались исключительно всадники Московской области — Шарангович, Винницкая и Анищева.

Кульминацией турнира стало выступление Софьи Анищевой. Она показала результат в 76,215 % и второй раз подряд выиграла Кубок губернатора Нижегородской области.

«Я очень рад, что нам снова удалось создать доброжелательную теплую атмосферу, - отметил директор КСК «Пассаж». Зрители смогли увидеть качественные выступления российских всадников, которые, надеюсь, смогут пробиться в главную сборную страны и выступить на Олимпиаде в Париже в 2024 году», — рассказал председатель Комитета по выездке Федерации конного спорта России Анатолий Балыкин.







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Фото: архив организаторов