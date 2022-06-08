Суперкубок может пройти в Нижнем Новгороде

Российский футбольный союз официально озвучил три города, которые претендуют на проведение матча за Суперкубок России по футболу. Среди них и Нижний Новгород.
До конца этой недели станет известен город, в котором пройдут соревнования. Именно в нем встретятся питерский «Зенит» и московский «Спартак». Среди претендентов на проведение Суперкубка — Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань.
Столица Приволжья имеет огромный опыт проведения подобных соревнований — от Чемпионата мира по футболу до финала Кубка России.
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Фото: Telegram-канал «Нижний 800»
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