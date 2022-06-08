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ФК «Нижний Новгород» поучаствует в предсезонном турнире с клубами Премьер-Лиги

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Футбольный клуб «Нижний Новгород» примет участие в турнире с клубами Российской Премьер-Лиги. Среди участников — «Зенит», «Сочи» и ЦСКА. Игры будут проходить на двух стадионах – «ВЭБ Арене» в Москве и «Смене» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале «ВОВК».

 

Турнир пройдет по круговой системе, продолжительность соревнований — около двух недель.

Расписание матчей:

  • 21 июня — «Зенит» — «Нижний Новгород» («Смена»)
  • 25 июня — «Сочи» — «Зенит» («Смена»)
  • 29 июня — ЦСКА — «Зенит» («ВЭБ Арена»)
  • 1 июля — «Нижний Новгород» — «Сочи» («ВЭБ Арена»)
  • 4 июля — ЦСКА — «Нижний Новгород» («ВЭБ Арена»)
  • 7 июля — «Сочи» — ЦСКА («ВЭБ Арена»)


 

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Фото: pexels

 

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