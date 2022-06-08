ФК «Нижний Новгород» поучаствует в предсезонном турнире с клубами Премьер-Лиги

Футбольный клуб «Нижний Новгород» примет участие в турнире с клубами Российской Премьер-Лиги. Среди участников — «Зенит», «Сочи» и ЦСКА. Игры будут проходить на двух стадионах – «ВЭБ Арене» в Москве и «Смене» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в Telegram-канале «ВОВК».